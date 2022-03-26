أوكرانيا تسجل أعلى حالات قتلى صحفيين في 2022.. إليكم كم بلغت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لأحدث بيانات نشرتها لجنة حماية الصحفيين (CPJ) بلغ عدد الصحفيين القتلى في أوكرانيا 5 صحفيين. لتترأس أوكرانيا قائمة الدول الأعلى بالصحفيين الذين لاقوا حتفهم بدافع مؤكد لعام 2022.

ويأتي ذلك عقب آخر أنباء عن مقتل صحفية روسية عاملة في الموقع الإخباري المستقل "إنسايدر"، أوكسانا باولينا، التي كانت تصور الدمار الذي خلفته القوات الروسية في حي بوديلسكي بالعاصمة عندما تعرضت لإطلاق الصواريخ. وذكر بيان "ذي إنسايدر" أن مدنيا آخر مات معها. كما أصيب شخصان برفقتها وتم نقلهما إلى المستشفى.

تعرضت أطقم إخبارية متعددة لإطلاق النار أثناء تغطيتها للغزو الروسي في أوكرانيا. قُتل المخرج برنت رينو خارج كييف في 13 مارس. وأصيب زميله خوان أريدوندو بجروح خطيرة. حيث نشر أريدوندو على حسابه على الانستغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "خضعت لخمس عمليات جراحية، لدي طريق طويل للتعافي".

في اليوم التالي، قُتل عضوان من طاقم قناة "فوكس نيوز"، هما أولكساندرا كوفشينوفا وبيير زاكريفسكي. أصيب المراسل بنيامين هول بجروح بالغة.

في بداية الشهر، لقي مصور الكاميرا الأوكراني، يفغيني ساكون مصرعه عندما قصف برج تلفزيوني في كييف، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.

وقالت اللجنة: "يجب على السلطات الأوكرانية والروسية بذل كل ما في وسعها لضمان سلامة الصحفيين وجميع المدنيين الآخرين، وللتحقيق الشامل في الهجمات على الصحفيين".

ونظرًا لإحصاءات لجنة حماية الصحفيين، بلغ إجمالي الصحفيين القتلى في العالم 39 قتيلا ما بين عام 2021 ومارس 2022، حيث صنفوا عن طريق اللجنة بدوافع مؤكدة تشمل عمليات تبادل إطلاق النار، والمهمات الخطيرة، والقتل المباشر.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على أحدث إحصاءات لإجمالي عدد الصحفيين القتلى في العالم ما بين 2021 و2022.