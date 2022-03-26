مسؤول أمريكي: الجيش الروسي ينقل قوات من جورجيا إلى أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، الجمعة، إن الجيش الروسي نقل قواته المتمركزة في جورجيا إلى أوكرانيا كتعزيزات لقواته المشاركة في الغزو، وذكر: "لدينا مؤشرات على أنهم يسحبون قوات من جورجيا إلى أوكرانيا".

وأضاف المسؤول الدفاعي، للصحفيين، أن بلاده رصدت "تحركا لعدد من القوات الروسية من جورجيا"، وتابع أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لا يمكنها تقديم رقم لعدد القوات التي نقلتها موسكو.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن البنتاغون لا يعرف إلى أين ستتجه تلك القوات في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الكرملين قال إنه يعطي الأولوية لمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وتتمركز القوات الروسية في جورجيا بعد أن غزتها روسيا في عام 2008، وتقع جورجيا على الحدود الجنوبية الغربية لروسيا.

وتقدر الولايات المتحدة أن القوات الروسية لديها 22 سفينة في البحر الأسود، وقال المسؤول الأمريكي: "رأيناهم ينتقلون إلى بحر آزوف لشن هجوم برمائي، ولم نرهم يتحركون نحو أوديسا"، وأضاف أن الروس يمكنهم استخدام تلك السفن لقصف أوكرانيا بالصواريخ، لكن الولايات المتحدة لم ترهم يفعلون ذلك بعد.