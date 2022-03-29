أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، الإثنين، أن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية إلا عند تهديد وجودها.

وقال بيسكوف في مقابلة صحفية: "أي نتيجة للعملية العسكرية في أوكرانيا لن تستدعي استخدام الأسلحة الكيماوية"، وأردف: "لدينا مبدأ أمني ينص على أن نستخدم الأسلحة الكيماوية وسنتخدمها فقط عند وجود تهديد وجودي لدولتنا من أجل إزالة هذا الخطر".

وتعقيبا على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"الجزار" وأنه لا يجب أن يستمر بالسلطة، قال بيسكوف: "إنها إهانة شخصية"، وتابع: "بالطبع هو أمر غير مقبول، فقرار تعيين أو إزاحة رئيس روسيا ليس بيد الرئيس الأمريكي"، على حد تعبيره.

وكانت قد صدرت بايدن جملة ارتجالية أثناء وجوده في بولندا عن بوتين، قال فيها: "بحق الله، لا يمكن أن يستمر هذا الرجل في السلطة"، حسب قوله.