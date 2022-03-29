أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الوقت قد حان ليتوصل كل من الوفدين الروسي والأوكراني إلى نتائج ملموسة من جولة المفاوضات التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية الثلاثاء.

وقال أردوغان قبل بدء المفاوضات بين الجانبين: "إيقاف المأساة بأيدي الطرفين"، في إشارة إلى الروس والأوكران.

وتابع الرئيس التركي قائلا: "أعتقد أننا في مرحلة يجب التوصل فيها إلى نتائج ملموسة من المفاوضات، أنتم تضعون أسس السلام بقيادة زعيميكما"، مشددا على أن وقفا لإطلاق النار سيصب في مصلحة الجميع.

وكان قد قال أردوغان للصحفيين إن الوفدين الروسي والأوكراني توصلا بالفعل إلى "تفاهم" حول 4 من أصل 6 قضايا عالقة بينهما بما في ذلك استبعاد فكرة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاعتراف بالروسية كلغة رسمية في البلاد.

يذكر أن جولة المفاوضات بدأت بالفعل بين الطرفين إذ يترأس نائب وزير الدفاع الروسي، أليكساندر فومين، وفد بلاده، في حين يرأس ديفيد أرخاميا الوفد الأوكراني.