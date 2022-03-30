لافروف في الصين لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى مدينة تونشي الصينية، الأربعاء، في أول زيارة خارجية له منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

والتقى لافروف نظيره الصيني وانغ يي، حيث ظهرا أمام وسائل الإعلام وهما يتبادلان التحية بمرفقيهما، وفقا لصورة نشرتها وزارة الخارجية الروسية.

ونقلت وسائل إعلام روسية تصريحات للافروف تحدث فيها عن "نظام دولي متعدد الأقطاب"، وأشاد بالعلاقات الروسية-الصينية في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الروسي منذ بدء غزو بلاده لأوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي