رئيس وزراء باكستان يرفض الاستقالة قبل تصويت حجب الثقة

من لاعب كريكيت إلى رئيس وزراء باكستان.. تعرف إلى عمران خان

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إسلام اباد، باكستان (CNN)-- قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في خطاب متلفز، الخميس إنه لن يستقيل، رغم حقيقة أنه فقد الأغلبية البرلمانية وسيواجه تصويتًا بحجب الثقة كان مقررًا في 3 أبريل/ نيسان.

وقال خان المعروف كأحد أبرز لاعبي الكريكيت السابقين بالبلاد، إنه "لم يقبل أبدًا الهزيمة في الحياة"، وسيقاتل حتى آخر كرة، كما اتهم خلال خطابه المعارضة بإسقاط حكومة "تحت تأثير أجنبي".

وأضاف: ""أعرف كيف أكافح وكيف أجاهد.. لن أدع هذه المؤامرة تنجح".

ووفقًا لدستور باكستان، يتطلب الأمر 172 صوتًا على الأقل في الجمعية الوطنية لعزل رئيس الوزراء.

وكان خان قد خسر حليفًا رئيسيًا، الأربعاء، للتحالف المعارض، مما يعني أن العدد المتوقع لأصوات حجب الثقة يبلغ 177.