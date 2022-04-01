بريطانيا: روسيا تجهز قوات من جورجيا لتشارك في غزو أوكرانيا

(CNN)-- قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تعيد نشر بعض قواتها في جورجيا لتعزيز غزو أوكرانيا.

وتتمركز قوات روسية في جورجيا في أعقاب الغزو الروسي عام 2008 للجمهورية السوفيتية السابقة التي تقع على الحدود الجنوبية الغربية لروسيا.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، أنه وفقا لآخر المعلومات الاستخباراتية، فإن "روسيا تعمل على إعادة تنظيم ما بين 1200 و 2000 من قواتها بجورجيا في 3 كتائب".

وتابعت أنه "من المستبعد أن تكون روسيا قد خططت لجمع تعزيزات بهذه الطريقة، وهذا مؤشر على الخسائر غير المتوقعة التي تكبدتها خلال غزو أوكرانيا".

ويأتي المعلومات الاستخباراتية البريطانية بعد أيام فقط من إعلان موسكو أنها ستقلص هجومها العسكري على العاصمة الأوكرانية كييف وتشيرنيهيف.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، في خطاب الأربعاء، إن القوات الروسية تتركز في منطقة دونباس لتشن هجمات جديدة وأن الأوكرانيين "مستعدون لذلك".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي إن "عددا صغيرا" من القوات الروسية بدأت في تغيير مواقعها، لكن ليس من الواضح إلى أين تتجه.

وأضاف كيربي أن الروس يريدون "إعادة ترتيب أولويات" عملياتهم في منطقة دونباس.

وقال إن الولايات المتحدة "لا ترى أي مؤشر على أنه سيتم إعادتهم إلى بلادهم"، مضيفا أن أفضل تقييم هو أنه من المحتمل إعادة وضع القوات في بيلاروسيا ليتم "تجديدها واستخدامها في أماكن آخرى في أوكرانيا".