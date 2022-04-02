أمريكا تعلن إلغاء تجربة صاروخية بسبب التوترات مع روسيا

(CNN)-- أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات، كانت مقررة في شهر مارس/ آذار وتم تأجيلها، لتجنب حدوث أي تفسير خاطئ في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال سلاح الجو الأمريكي، في بيان، إنه تم إلغاء تجربة الصاروخ LGM-30G Minuteman III التي كانت مقررة في يوم 2 مارس بعدما اتخذ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرارا بالتأجيل.

وأضاف البيان أن التجربة الصاروخية من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، ذكر في ذلك الوقت، أن القرار التأجيل تم اتخاذه "لتجنب أي أعمال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها" خلال التوترات المتزايدة مع روسيا.

وفي محاولة لتجنب أي صراع مباشر بين القوات الأمريكية والروسية، كان البنتاغون حذرًا بشأن أي إجراء قد يعتبره الكرملين بمثابة تصعيد، خاصة مع إبداء الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين قلقا متزايدا بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية.

وجاء قرار إلغاء التجربة الصاروخية، الذي أوردته شبكة NBC لأول مرة ، بعد أن قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا إذا كان هناك تهديد لوجودها.