روسيا تعلن اصطدام سيارة بسفارتها في رومانيا واندلاع النيران فيها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اصطدمت سيارة ببوابة السفارة الروسية في العاصمة الرومانية، بوخارست، صبيحة الأربعاء، حسبما قالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).

وحدثت الحادثة في تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لرومانيا، حسبما نقلت (تاس) عن إذاعة "راديو رومانيا" التي ذكرت أن النيران اشتعلت في السيارة بعد ذلك.

وأعلنت الشرطة الرومانية أن سائق السيارة تُوفي جراء الحادث، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية.

وأكد التقرير أن الحادثة تسببت بازدحام مروري في الشارع المؤدي إلى السفارة وأن الشرطة المحلية تجري تحقيقاتها اللازمة لمعرفة أسباب ما جرى.