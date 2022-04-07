روسيا ترد على عقوبات واشنطن ضد ابنتي بوتين: توجه مسعور

موسكو، روسيا (CNN)-- ردت الرئاسة الروسية، الخميس، على العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على ابنتي الرئيس فلاديمير بوتين، معتبرة أنها "توجه مسعور" من جانب واشنطن لفرض عقوبات على موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، إن "العقوبات بحد ذاتها هي استمرار للتوجه المسعور لفرض قيود مختلفة. على أي حال، فإن هذا التوجه لتطبيق قيود على أفراد الأسرة يتحدث عن نفسه".

وأضاف بيسكوف: "لا أعتقد أن مثل هذه الخطوات يجب تقييمها، هذا شيء يصعب فهمه وتفسيره. لكن لسوء الحظ، هؤلاء هم نوع الخصوم الذين يتعين علينا التعامل معهم". وتابع بالقول: "روسيا سترد دون فشل وستفعل ما تراه مناسبًا".

وفرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الروسية وعلى أفراد من ابنتي بوتين وزوجة وابنة وزير خارجيته سيرغي لافروف، بعد ظهور صور مروعة من مدينة بوتشا الأوكرانيا.