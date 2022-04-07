البيت الأبيض يوضح أسباب فرض عقوبات على ابنتي بوتين

(CNN)-- حذر البيت الأبيض، الأربعاء، من "الانخداع" بأن أهداف روسيا قد تغيرت في أوكرانيا على الرغم من انسحاب القوات الروسية من شمال البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، لإم جي لي مراسلة شبكة CNN في البيت الأبيض، الأربعاء: "يظل هدفهم إضعاف أوكرانيا قدر الإمكان، ويجب ألا ننخدع بأن هذا الهدف لم يتغير حتى مع تغير تكتيكاتهم".

وأضافت ساكي أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ماريا بوتينا وكاترينا تيخونوفا، لأن الإدارة الأمريكية شهدت محاولات لإخفاء الأموال معهما.

وتابعت: "لقد رأينا محاولات وجهودًا لإخفاء الأصول في حسابات وموارد ابنتي بوتين".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن آثار العقوبات الأمريكية إن "ما نعرفه هو أنه بسبب تأثير العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك تلك التي اتخذناها اليوم، والخطوات التي اتخذناها من قبل، فقد شهدنا تأثيرا كبيرا لا يرقى إليه الشك على الاقتصاد الروسي".

وأضافت: "روسيا مهيأة لأن تفقد مكانتها كاقتصاد رئيسي وهدفنا هو جعل تمويل الحرب أكثر صعوبة على الرئيس بوتين، ونحن نرى الآثار المباشرة لذلك بالفعل".

كانت الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق من يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على أكبر المؤسسات المالية الروسية وعدد من الأفراد المرتبطين بالكرملين، بينهم ابنتا الرئيس الروسي، حيث تتطلع إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وبوتين نفسه بعد صور مروعة من مدينة بوتشا الأوكرانية.

كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على زوجة وابنة سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي.