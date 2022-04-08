أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل 30 شخصا وأُصيب 100 آخرون في هجوم صاروخي روسي على محطة قطارات في مدينة كرامتورسك الأوكرانية الجمعة.

واستهدف الهجوم الروسي مكان تجمع المواطنين قرب القطار للهروب من المدينة الواقعة في إقليم دونيتسك إلى منطقة أكثر أمنا وبعدا عن غارات الروس العشوائية.

وقالت شرطة المدينة في بيان لها: "قصفت روسيا محطة القطار في كرامتورسك اليوم"، وأضافت: "لقد ضرب الصاروخ غرفة الانتظار المؤقت، حيث كان ينتظر مئات الأشخاص قطار الإجلاء"، حسب قولها.

وتابعت الشرطة بالقول: "هذا دليل آخر على أن روسيا تقتل المدنيين الأوكران بشكل إجرامي وبربري بهدف وحيد فقط، القتل"، وفقا للبيان.

وكانت محطة كرامتورسك المركز الرئيسي لعمليات إخلاء المدنيين من إقليم دونيتسك وأشارت الشرطة إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل التعامل مع الحريق.

وأكدت الشرطة في بيانها أن المعلومات تشير إلى "مقتل 30 شخصا بينهم أطفال وإصابة 100 آخرين"، ولفتت إلى أنها تقدم المساعدة للأشخاص الذين يحتاجونها في هذه المرحلة.