بايدن يثير تفاعلا بتصريح "غريب" عن رئيس الصين والهملايا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واسعاً بعد تصريحات أدلى بها كان يتحدث فيها عن الأمة الأمريكية وإدخاله رحلة مع الرئيس الصيني، شي جين بيغ بالموضوع.

⭕️معلومة غاية في الأهمية⭕️ هذا الشخص👇الذي يتحدث هو القائد الأعلى لكافة قوات امريكا المسلحة البرية والجوية والبحرية وعلى يساره نائبة القائد الأعلى لكافة قوات امريكا المسلحة ⭕️تنويه⭕️ ما كُتِب أعلاه حقيقة وليس ادّعاء https://t.co/qpnFKIyqHb

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "أمريكا هي أمة يمكن تعريفها بكلمة واحدة، كنت عند سفح الهملايا مع شي جين بينغ أسافر معه، سافرت 17 ألف ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك".

بايدن :يمكن تعريف امريكا كالاتي عندما قمت برحلة على الاقدام ١٧ الف ميل مع الرئيس شي في جبال الهملايا عندما كنت نائبا للرئيس. الله الحافظ والساتر من عواقب وجود هذا في البيت الأبيض على كل العالم وليس فقط على امريكا لا اعرف ما هو الرابط بين الموضوعين؟ https://t.co/ghLrNjAl33

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا يزال التفاعل على مقاطع الفيديو للقاء الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما وخليفته، جو بايدن في البيت الأبيض تثير تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ملقين الضوء على تصرفات "غريبة" وأشبه بأن بايدن "تائه" على حد تعبيرهم.

📌#بايدن: كنت في سفوح جبال الهيمالايا مع شي جين بينغ. 📌اظهار بايدن بهذا الشكل عمل ممنهج لإيجاد مبرر لعزله وتنصيب نائبته #كاميلا #جهاز_تنمية_المشروعات_بسطهالك https://t.co/BHb3dJrkuq

وسبق ذلك تفاعل على تصريح لبايدن عن تأثير العقوبات التي فرضتها بلاده والحلفاء الأوروبيين على الاقتصاد الروسي وسعر العملة الروسية "الروبل"، حيث قال مقطع فيديو متداول: "كنتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة، هبط الروبل بصورة شبه فورية لحطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريبا للحصول على دولار واحد.."

"أمريكا أمة يمكن تعريفها في كلمة واحدة. كنت عند سفح ... آسف جبال الهيمالايا. جنبا إلى جنب مع شي جينغ بينغ. سافرت معه. عندما كنت نائب الرئيس. قدت 17 ألف ميل. لكنها ليست حقيقة" بايدن زهايمر 🎵🎵 https://t.co/xOEgd3rZAA

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.