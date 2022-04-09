بايدن يثير تفاعلا بتصريح "غريب" عن رئيس الصين والهملايا

العالم
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واسعاً بعد تصريحات أدلى بها كان يتحدث فيها عن الأمة الأمريكية وإدخاله رحلة مع الرئيس الصيني، شي جين بيغ بالموضوع.

وقال بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "أمريكا هي أمة يمكن تعريفها بكلمة واحدة، كنت عند سفح الهملايا مع شي جين بينغ أسافر معه، سافرت 17 ألف ميل عندما كنت نائب الرئيس، لا أعلم حقيقة ذلك".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي لا يزال التفاعل على مقاطع الفيديو للقاء الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما وخليفته، جو بايدن في البيت الأبيض تثير تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ملقين الضوء على تصرفات "غريبة" وأشبه بأن بايدن "تائه" على حد تعبيرهم.

وسبق ذلك تفاعل على تصريح لبايدن عن تأثير العقوبات التي فرضتها بلاده والحلفاء الأوروبيين على الاقتصاد الروسي وسعر العملة الروسية "الروبل"، حيث قال مقطع فيديو متداول: "كنتيجة لهذه العقوبات غير المعهودة، هبط الروبل بصورة شبه فورية لحطام، الاقتصاد الروسي.. وهذه حقيقة.. يتطلب نحو 200 روبل تقريبا للحصول على دولار واحد.."

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

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