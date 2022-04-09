واشنطن: روسيا تسعى إلى تجنيد 60 ألف جندي لتعزيز قواتها في أوكرانيا

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن بلاده رصدت مؤشرات على أن روسيا تسعى إلى تجنيد ما يزيد عن 60 ألف جندي وتعبئة جنود الاحتياط لتعزيز قواتها المشاركة في غزو أوكرانيا.

وأضاف المسؤول، يوم الجمعة خلال إفادة للصحفيين، أنه يجرى متابعة مدى نجاح روسيا في تحقيق هذا الهدف، ومقدار التدريب الذي ستحصل عليه هذه القوات، أو إلى أين سيتم إرسالها، وتابع أن الولايات المتحدة لم تر أن هناك "تعزيزات جديدة مدربة ومسلحة جاهزة لتنضم إلى القوات الروسية".

وذكر أن القوات الروسية الحالية في أوكرانيا "أقل من 85٪ من القوات التي جمعتها موسكو قبل بدء الغزو في فبراير/ شباط".

ولم يحدد المسؤول رقما محددا بشأن العدد الإجمالي للجنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في أوكرانيا.

وتعتقد الولايات المتحدة أن الجيش الروسي لم يحل "مشاكله اللوجستية"، بما في ذلك تلك المشاكل التي خارج أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي إن هذه المشاكل تعني أنه من غير المرجح أن يتمكن الروس من تعزيز قواتهم في الجزء الشرقي من أوكرانيا "بسرعة كبيرة بالنظر إلى الخسائر التي تعرضوا لها".