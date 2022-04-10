دخلوا أخطر منطقة نووية على الأرض.. هذا ما فعله الروس في "الغابة الحمراء" بأوكرانيا

(CNN)-- قال فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك، إن المطار في مدينة دنيبرو شرق وسط أوكرانيا دُمر في غارة روسية، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وأضاف: "هجوم آخر على مطار دنيبرو لم يبق منه شيء حتى الآن. تم تدمير المطار والبنية التحتية المجاورة. لكن الصواريخ تتطاير".

وقال ريزنيشنكو إنه تم توضيح المعلومات الخاصة بسقوط ضحايا.

وسبق أن قصفت القوات الروسية المطار. وقال ريزنيشنكو في 15 مارس/ آذار إن ضربة صاروخية روسية أخرجت المدرج من الخدمة وألحقت أضرارا بمبنى طرفي.

وقالت النائب الأوكرانية ليسيا فاسيلينكو، على تويتر، إن الضربة الأخيرة "لم تترك بنية تحتية وتدمر كل شيء حول المطار. يا له من عار، حيث تم تجديد المطار بالكامل في العام الماضي فقط. كل الاستثمارات والجهود دُمرت بالكامل".