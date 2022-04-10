إسلام أباد، باكستان (CNN)-- أُطيح برئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، من منصبه، وسط مزاعم بسوء الإدارة الاقتصادية وسوء إدارة السياسة الخارجية للبلاد.

ولم ينج خان في تصويت بحجب الثقة، الأحد. احتاجت المعارضة إلى 172 صوتًا على الأقل من أصل 342 عضوًا في البرلمان للإطاحة به.

لم ينجح في استكمال فترة ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في صيف 2023.

كان التصويت على سحب الثقة مدعومًا من قبل تحالف من السياسيين يضم أكثر من عشرة منشقين عن حزبه السياسي.

وكان التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في 3 أبريل/ نيسان قد منعه نائب رئيس البرلمان على أساس أنه تم إجراؤه كجزء من "مؤامرة أجنبية" للإطاحة بحكومة خان.

بعدها حل خان البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة.

ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الباكستانية الخميس كل هذه الإجراءات ووصفتها بأنها غير دستورية ودعت إلى إجراء التصويت مرة أخرى.

لم يكمل أي زعيم ولاية كاملة مدتها خمس سنوات كرئيس لوزراء باكستان منذ تأسيسها في عام 1947.