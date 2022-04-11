أتلانتا، الولايات المتحدة تلأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية النمساوي، أليسكاندر شالنبيرغ، أن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، سيواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحقيقة أنه خسر الحرب في أوكرانيا أخلاقيا "وجها لوجه" خلال زيارته إلى العاصمة الروسية، موسكو، الإثنين.

وقال شالنبيرغ: قبل الاجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "سيكون في صالحه أن يخبره أحد بالحقيقة أعتقد أن الأمر مهم ونحمل أنفسنا مسؤوليته إذا أردنا حماية أرواح بشر"، حسب قوله.

وأضاف وزير الخارجية النمساوي قائلا: "الهدف من الاجتماع هو أننا لا نريد تضييع الفرصة، يجب أن نستغل كل فرصة لإنهاء الوضع الإنساني الجحيمي في أوكراني، كل صوت سيجعل بوتين قادرا على رؤية الواقع خارج الكرملين، لن يُهدر سدى"، حسب تعبيره.

وكان قد أعرب وزير خارجية ليتوانيا، غابرييلوس لاندسبيرغس، عن تحفظه على الزيارة بالقول: "لقد رأيت جهودا من زعماء كثر، مثل إيمانويل ماكرون، لرؤية ما إذا كان التفاوض ممكنا مع هذا الرجل (بوتين) لكنني شخصيا لا أجد سببا يدفعني لتصديق أنه يمكن التفاوض معه".

يذكر أن المستشار النمساوي سيزور روسيا ويلتقي بوتين الإثنين، ليكون أول زعيم أوروبي غربي يقدم على هذه الخطوة منذ بدء غزو أوكرانيا.