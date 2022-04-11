الانتخابات الرئاسية الفرنسية.. انحسار المنافسة بين ماكرون ولوبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد فرز 97% من أصوات الانتخابات الأولية، انحسرت المنافسة في السباق الرئاسي بفرنسا بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، والسياسية التي تمثل اليمين المتطرف، مارين لوبان.

وتصدر ماكرون قائمة المرشحين الـ12 بعد حصوله على 27.35% من الأصوات، في حين جاءت لوبان في المركز الثاني في المركز الثاني ب،23.97%.

ولم ينجح المرشحون الـ12 بالحصول على أكثر من 50% من الأصوات في الانتخابات الأولية.

وانحسرت المنافسة بين ماكرون ولوبان إذ سيتواجهان في المرحلة الحاسمة من الانتخابات والمقرر أن يبدأ التصويت فيها في 24 إبريل/نيسان.

ولم ينجح أي مرشح رئاسي فرنسي بحسم الانتخابات من المرحلة الأولى منذ بدء العمل بالنظام الانتخابي الجديد.