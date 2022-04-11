إسلام أباد، باكستان (CNN)-- صوت أعضاء البرلمان الباكستاني على تعيين زعيم المعارضة شهباز شريف، رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد، خلفًا لعمران خان الذي صوت البرلمان على حجب الثقة عنه.

حصل شريف على 174 من أصل 342 صوتًا في البرلمان. وسيشغل منصب رئيس الوزراء حتى الانتخابات العامة المقبلة، والتي من المتوقع إجراؤها في عام 2023.

وسبق أن شغل شهباز شريف البالغ من العمر 70 عاما منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، كما أنه الشقيق الأصغر نواز شريف رئيس وزراء باكستان سابقا لثلاث مرات.

شهباز شريف، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية، كان من المقرر أن يواجه وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي، الذي رشحه حزب خان السياسي "تحريك إنصاف". لكن بعد ظهر يوم الاثنين قبل التصويت، استقال جميع نواب خان، بمن فيهم قريشي، بشكل جماعي احتجاجًا على الإجراءات.

وفي وقت سابق، قاد شريف أيضًا المعارضة للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان في تصويت بحجب الثقة.

وقبيل تصويت يوم الاثنين، كان الأمن في العاصمة إسلام أباد في حالة تأهب، بعد احتجاجات على مستوى البلاد ليلة الأحد في جميع أنحاء باكستان ضد عزل خان. وردد المتظاهرون مزاعم خان بأن عزله كان جزءًا من مؤامرة أجنبية مرتبطة بالولايات المتحدة.