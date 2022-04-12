موسكو، روسيا (CNN)-- وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا بـ"النبيلة"، مؤكدا أن أهداف العملية "ستتحقق بلا شك"، على حد تعبيره.

وقال بوتين، في كلمة الثلاثاء، بقاعدة فوستوشني الروسية حيث كان يلتقي مع زعيم بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن "العملية الخاصة" في أوكرانيا كانت الخطوة الصحيحة لأن روسيا "ليس لديها خيار آخر".

وكرر الرئيس الروسي تصريحاته عن أن أهداف "العملية العسكرية الخاصة" هي مساعدة سكان دونباس، و"تشمل إجراءات لضمان أمن روسيا نفسها".

وتابع بوتين بالقول: "من الواضح أنه لم يكن لدينا خيار آخر، هذا صحيح. وليس هناك شك في أن أهداف العملية الخاصة ستتحقق"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.

وأوضح بوتين أن الهدف هو مساعدة الناس في دونباس، سكان دونباس، الذين اعترفنا بهم، أجبروا على القيام بذلك لأن سلطات كييف، بدفع من الغرب، رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي للمشاكل دونباس".