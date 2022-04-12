جونسون: سدّدت الغرامة المتعلقة بانتهاك الإغلاق.. وأجدد اعتذاري

لندن، بريطانيا (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أنه سدد الغرامة التي أصدرتها شرطة العاصمة بحقه بسبب انتهاك الإغلاق الذي فرضته السلطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد في عام 2020، وجدد جونسون اعتذاره عن خرق قواعد الإغلاق.

وذكر بوريس جونسون: "تلقيت اليوم إخطارا من شرطة العاصمة بشأن غرامة تتعلق بحفل أقيم في 10 داوننغ ستريت في يونيو/ حزيران 2020، ودعني أقول أنني دفعت الغرامة وأقدم اعتذارا كاملاً مرة آخرى"، بحسب قناة "سكاي نيوز".

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "بكل صراحة، لم يخطر ببالي أن هذا ربما يكون خرقا للقواعد، لكن الشرطة وجدت خلاف ذلك، وأنا أحترم تماما نتيجة تحقيقهم".

وأضاف أنه "يتفهم رد فعل الناس على ما قام به"، قائلاً: "إنني أتفهم الغضب الذي يشعر به الكثيرون بأنني شخصيا قد قصرت، عندما يتعلق الأمر بمراعاة القواعد ذاتها التي قدمتها الحكومة التي كنت أقودها لحماية العامة".

وشرح ما حدث في ذلك اليوم: "بدأ يومي بعد الساعة 7 صباحًا بفترة وجيزة وترأست 8 اجتماعات، بما في ذلك اللجنة الوزارية التي قررت الاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع كوفيد -19 وزرت مدرسة، ومن بين كل هذه الارتباطات في اليوم الذي صادف عيد ميلادي، كان هناك اجتماع قصير في غرفة مجلس الوزراء بعد الساعة 2 مساءً بقليل ولمدة أقل من 10 دقائق، وخلاله أعرب الأشخاص الذين أعمل معهم عن تمنياتهم الطيبة".

وترتبط الغرامة بما يعرف بـ"بارتي غيت"، المتعلقة بحضور حفلات غير قانونية في المباني الحكومية بينما كانت المملكة المتحدة تطبق أول إغلاق لمواجهة "كورونا".

وبموجب قيود الإغلاق في ذلك الوقت، لم يُسمح بالتجمعات الداخلية، وكذلك لم يُسمح للأشخاص بالالتقاء بالخارج إلا في مجموعات تصل إلى 6 أشخاص.

وكان جونسون ووزير المالية البريطاني ريشي سوناك من بين عشرات الأشخاص الذين فرضت بحقهم شرطة العاصمة، الثلاثاء، غرامات بسبب حضور تلك الحفلات الغير قانونية.