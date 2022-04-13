اتهام رجل أسترالي بأكثر من 400 جريمة جنسية ضد أطفال

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سدني، أستراليا (CNN)-- اتُهم رجل في غرب أستراليا بارتكاب أكثر من 400 جريمة جنسية ضد أطفال، فيما وصفته الشرطة بأنه أحد أهم التحقيقات المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال في تاريخ الولاية.

قالت شرطة غرب أستراليا في بيان، الأربعاء، إن الرجل البالغ من العمر 47 عامًا يواجه 240 تهمة تتعلق بالتعامل غير اللائق مع أطفال أقل من 13 عامًا، و98 تهمة تتعلق بتسجيل محادثات غير لائقة مع أطفال دون 13 عامًا، و44 تهمة "اختراق جنسي" لأطفال دون سن 13 عامًا.

وقالت الشرطة إن المحققين حددوا 24 فتى وفتاة تعرضوا لاعتداءات جنسية في حوادث يُزعم أنها وقعت بين عامي 2015 و2021.

أفاد تقرير لقناة 9 News المتعاونة مع CNN أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و13 عامًا وتعتقد الشرطة أن الضحايا كانوا معروفين للرجل من خلال العائلة والأصدقاء.

ومن المقرر أن يمثل الرجل في وقت لاحق من الشهر الجاري أمام المحكمة في مدينة بيرث.