شرطة نيويورك تعلن القبض على المشتبه به في إطلاق النار بمترو بروكلين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، إلقاء القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين، الذي وقع الثلاثاء، بعد أن تلقت شرطة نيويورك بلاغًا عنه.

وأضافت السلطات أن ضباط من الشرطة استجابوا للبلاغ على الفور، ورصدوا المشتبه به الذي يدعى فرانك جيمس واقتادوه إلى الحجز.

وأعلن إريك آدامز عمدة مدينة نيويورك، في مؤتمر صحفي، القبض على المشتبه به، وشكر العاملين في إنفاذ القانون على جهودهم.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك كيشانت سيويل إنه تم القبض على المشتبه به دون وقوع اشتباكات، وأضافت: "سيتم اتهامه بارتكاب جريمة مروعة في بروكلين".

وأثنت على جميع العاملين في شرطة نيويورك الذين عملوا "بإصرار" على مدار الثلاثين ساعة الماضية من أجل القبض على جيمس، وتابعت: "نأمل أن يقدم القبض على المتهم بعض العزاء للضحايا ولأهالي المدينة".

يذكر أن شرطة نيويورك أعلنت، الثلاثاء، إصابة 16 شخصًا بينهم 10 أشخاص بالرصاص، إثر إطلاق النار في محطة مترو بروكلين.

وقالت الشرطة، وفقا لتقرير أولي، الثلاثاء، إن الجاني ربما كان يرتدي قناعا واقيا من الغاز وسترة بناء برتقالية، وقد فر من مكان الحادث إلى مكان مجهول.