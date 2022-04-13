أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت رئيسة الوزراء السويدية أن بلادها ستتخذ قرارا حول انضمام محتمل لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فقط بعد تحليل جدي للوضع ودراسة ما يصب في مصلحة السويد.

وخلال حديثها إلى جانب رئيس الوزراء الفنلندي في العاصمة السويدية، ستوكهولم، بعد اجتماع ثنائي، قالت ماغدالينا أندرسون: "لقد تغيرت الخارطة الأمنية"، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأضافت قائلة: "ومع أخذ هذا الوضع بالاعتبار علينا أن نفكر بما هو أفضل للسويد ولأمننا، وللسلام على أرضنا في هذا الوضع الجديد"، حسب قولها.

وتابعت أندرسون قائلة: "هذه مرحلة مهمة جدا في التاريخ، هناك ما قبل وما بعد 24 فبراير/شباط"، وأردفت: "يجب أن نجد آلية في السويد للتفكير قدما بهذا الأمر".

وعند سؤالها عن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن أن ستوكهولم قررت بالفعل الانضمام للحلف، قالت رئيس الوزراء: "عندما تقرأ بعض التصريحات في الإعلام السويدي، تعتقد أنه عليك أن تتخذ قرارا بأسرع وقت ممكن"، حسب قولها.

وأردفت أندرسون قائلة: "أعتقد أنه يجب عليك أن تحلل الوضع الجديد، وأن تقوم بذلك بجدية، وأن تفكر بالعواقب"، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن السودي في هذه المرحلة الآن.