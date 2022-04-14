أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول دفاعي كبير، الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تعمل على نقل ما قيمته 800 مليون دولار من الأسلحة والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لأوكرانيا التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

وقال المسؤول للصحفيين خلال إحاطة غير مصورة: "نحن لا نتوهم حجم ومقدار هذا الشيء. لكننا أيضًا نضع في اعتبارنا الوقت. نحن نعلم أن الوقت ليس صديقنا. وسنبذل قصارى جهدنا لتحريك هذا، لنقل هذه الشحنات بأسرع ما يمكن"، بينما أضاف: "سنقوم بتحميلهم في المقدمة مع أنواع القدرات التي نعرف أن الأوكرانيين هم في أمس الحاجة إليها".

تمثل حزمة الأسلحة الجديدة أقوى علامة حتى الآن على أن الحرب في أوكرانيا آخذة في التحول - ومعها، الأسلحة التي ستحتاجها أوكرانيا إذا كانت تأمل في مواصلة إحباط الجيش الروسي الذي أعاد تجميع صفوفه وإعادة الإمداد بعد إخفاقاته الأولية في الأسابيع الأولى من الحرب.

لكن المسؤول قال إن المواد لن تصل كلها في شحنة واحدة.

وأضاف: "حزمة بهذا الحجم ستستغرق العديد من الشحنات. أعني، أن آخر 800 مليون دولار على سبيل المثال استغرقت أكثر من 20 شحنة فردية لإغلاقها. يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنتحرك بنفس الشعور بالإلحاح الذي نتحرك معه".

بالإضافة إلى ذلك، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، الخميس، لمناقشة حزمة المساعدة الأمنية الأخيرة لأوكرانيا، وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأشاروا إلى أن الإمداد المستمر بالمواد من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها كان له دور فعال في معركة أوكرانيا الناجحة ضد القوات الروسية. قدم الوزير تحديثًا عن أحدث الجهود الأمريكية والعالمية لمحاسبة الكرملين وعوامله التمكينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في بيان، إن الوزير أشاد بشجاعة الشعب الأوكراني، مشيرًا بشكل خاص إلى أولئك الذين يدافعون عن ماريوبول.