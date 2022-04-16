عقوبات روسيا مقارنة بدول منها إيران وسوريا.. إليكم الفارق

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في الوقت الذي تواجه فيه روسيا عقوبات غير مسبوقة على جميع قطاعات اقتصادها تقريبًا، قد تضطر إلى اللجوء إلى حليف موثوق به يتمتع بأكثر من أربعة عقود من الخبرة مع الحظر الغربي.

حتى حرب أوكرانيا، كانت إيران الدولة الأكثر معاقبة في العالم، وفقًا لموقع Castellum.Ai، الذي يتابع العقوبات. تحتفظ روسيا الآن بهذا الرقم القياسي ويطلق على البلدين ما يسميه المحللون "زواج المصلحة" الذي من المرجح أن يزداد قوة مع تصاعد الحرب في أوكرانيا.

قال جورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لشركة Gulf State Analytics في واشنطن العاصمة: "المصالح المشتركة في مساعدة الآخرين على التهرب من العقوبات مهمة لهذه الديناميكيات في العلاقات الروسية الإيرانية".

وسط حصار جوي متبادل بين موسكو والغرب الشهر الماضي، قال وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف إن بلاده "تدرس حالة إيران" لمساعدتها في التعامل مع العقوبات المفروضة على الصيانة وقطع الغيار. لا تزال إيران تشغل بعض الطائرات التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي مزقت علاقاتها مع الغرب.

وأضاف كافييرو، مشيرًا إلى اتفاق 2015 الذي وضع قيودًا يمكن التحقق منها على برنامج إيران النووي المصمم لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي. وأشار إلى أن عزلة إيران ستدفع طهران إلى جعل نفسها مفيدة للكرملين.

نعرض لكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على ترتيب الدول وفقًا لعدد العقوبات المفروضة عليها.