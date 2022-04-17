(CNN)-- قالت دائرة الشرطة في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن إصابات في مركز تسوق بعد تقارير عن إطلاق النار على المبنى بعد ظهر يوم السبت.

وقالت الشرطة إن حجم الإصابات غير معروف. وتقوم الشرطة بإخلاء مركز كولومبيانا التجاري. ولم تحدد الشرطة نوع الإصابات.

وتقوم الشرطة بتقييم المشهد، وفقًا لموقع WIS التابع لشبكة CNN، والمدخل الرئيسي للمركز التجاري مغلق. وتم إغلاق أجزاء من طريق I-26 بالقرب من هاربيسون بولاية ساوث كارولينا، وفقًا لما ذكره WIS.

وطلبت السلطات من سكان المنطقة توخي الحذر لأنها ستكون "منطقة ذات حركة مرور عالية".

وكتبت شرطة كولومبيا على موقع تويتر: "الموظفون داخل المركز التجاري الذين طُلب منهم أن يحتموا في مكان آمن، سيأتي ضباط إنفاذ القانون إليكم كمرافقين محميين. لا تغادروا متجرًا حتى يُطلب منكم ذلك من قبل السلطات المختصة".

يقع مول كولومبيانا سنتر على بعد حوالي 10 أميال من وسط مدينة كولومبيا.