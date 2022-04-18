دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الناشط الذي أثار غضبا واشتباكات بسبب حرقه لنسخة من القرآن، عن إلغاء مظاهرة كان من المقرر أن تقام الإثنين، بسبب عدم قدرة الشرطة على حماية نفسها وحمايته.

وقال راسموس بالودان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: " قررت إلغاء مظاهرات اليوم في لينكوبينغ ونوركووبينغ. أظهرت قسم شرطة المنطقة الشرقية مثل قسم شرطة المنطقة الجنوبية أنهم عاجزون تماما عن حماية أنفسهم وحمايتي"، حسب قوله.

وأردف الناشط السويدي قائلا: "إذا أصبت بجروح خطيرة أو قتلت بسبب عدم فرض الشرطة سلطتها بما يكفي، فسيكون الأمر حزينًا للغاية للسويديين والدنماركيين وغيرهم منأهل الشمال"، حسب تعبيره.

ودعا الناشط نفسه في منشور بتاريخ 16 إبريل/نيسان إلى حرق "مزيد" من نسخ القرآن وسكب دم الخنزير على المصحف.

وكان قد تسبب بالودان بغضب المسلمين في السويد بسبب إقدامه على حرق نسخ من القرآن في الطريق العام بإشارة إلى موقفه من الهجرة واللجوء في بلاده.

وأثار هذا السلوك باندلاع أعمال عنف في البلاد دخلت يومها الرابع، إذ شهدت مدن سويدية عدة اشتباكات بين محتجين والشرطة وانتشتر مقاطع فيديو تُظهر إقدام المحتجين على حرق بعض سيارات الشرطة في بعض المدن السويدية.

يذكر أن تصرف الناشط الدنماركي كان قد تسبب باستدعاء القائم بأعمال سفار بلاده في العراق من قبل وزارة الخارجية العراقية، ولقي إدانة من بعض الدول العربية والإسلامية على رأسها السعودية.