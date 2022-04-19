"أرنب الفصح" يقاطع بايدن ويرشده إلى الطريق.. فكيف جاءت التعليقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة مقاطعة "أرنب الفصح" للرئيس الأمريكي جو بايدن وإرشاده إلى الطريق تفاعلا واسعا على موقع تويتر، وذلك لأن الأرنب قاطعه بينما كان يهم بالحديث عن أفغانستان وباكستان.

وظهر بايدن في احتفال "Easter Egg Roll" الذي استضافه البيت الأبيض للمرة الأولى منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وبينما كان يتحدث الرئيس الأمريكي جمع من الحضور، بدأ بالحديث عن أفغانستان وباكستان قبل أن يقاطعه الـ"”Easter Bunny ويرشده إلى الطريق.

وبعد أن سلك بايدن الطريق الذي أرشده إليه الأرنب قال بصوت مرتفع: "هل أنتم جاهزون؟".

Joe Biden quickly interrupted by the Easter Bunny after he starts to comment on #Afghanistan and #Pakistan at the White House #EasterEggRoll 🐰 https://t.co/xLkuyyudDj

وكان قد استضاف بايدن والسيدة الأولى، جيل بايدن، هذا الاحتفال بمناسبة يد الفصح للمرة الأولى منذ الجائحة بحضور 30 ألف شخص.

هنا أبرز التعليقات:

مقطع متداول لرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفل في عيد الفصح بالبيت الأبيض بعدها بدأ يتحدث بايدن عن أفغانستان وباكستان وفجأة قدم إليه شخص يرتدي زي الأرنب ليقطع حديث بايدن ويجعله ينصرف حتى لا يتم طرح الأسئلة وإنقاذه من الموقف. https://t.co/vKP6FnqpxU