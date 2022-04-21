بايدن يمنع السفن الروسية من الوصول إلى السواحل والموانئ الأمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستفرض حظرا على دخول السفن المرتبطة بروسيا إلى الموانئ الأمريكية، ضمن العقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو نتيجة غزو روسيا لاوكرانيا.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض: "لن يُسمح لأي سفينة أبحرت تحت العلم الروسي أو يملكها أو يشغلها أشخاص لديهم مصالح مع روسيا أن ترسو في مؤانئنا أو أن تصل إلى سواحلنا"، حسب قوله.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن أمريكا تتخذ هذه الخطوة الحرجة إلى جانب حلفائها في كندا وأوروبا في سبيل "حرمان روسيا من الاستفادة من النظام الاقتصادي العالمي التي تمتعت بها سابقا"، حسب تعبيره.

وكان قد أعلن بايدن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 800 مليون دولار أمريكي في إطار تقديم المساندة لكييف لمواجهة الغزو الروسي.