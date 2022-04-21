دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت قضية "حظر الحجاب" سجالا محتدما بين المرشحين اللانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون ومارين لوبان خلال مناظرة بين الطرفين لكسب تأييد الرأي العام.

وقالت لوبان عن الحجاب: "أعتقد أن غطاء الرأس هو زي فرضه الإسلاميون"، حسب تعبيرها.

وتابعت مرشحة اليمين المتطرف: "أعتقد أن الغالبية العظمى الناسي اللائي يرتدينه لا يستطعن خلعه حتى لو أردن ذلك"، حسب قولها.

من جانبه، رد ماكرون متهما إياها بخلق نظام يساوي بين الإسلام والإرهاب والأجانب ما سيخلق "حربا أهلية"، حسب تعبيره.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية بين ماكرون ولوبان على الرئاسة الفرنسية، إذ ستحدد ملفات عدة هوية الفائز لعل أبرزها في الوقت الراهن السياسة الداخلية والتعامل مع روسيا خارجيا.