شاهد ما الذي قاله بوتين لوزير دفاعه حول القتال في ماريوبول

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حدّد مسؤولون أوكرانيون، الثلاثاء، موقع مقابر جماعية على ما يبدو خارج مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية المحاصرة - وهي ادعاءات عززها نشر صور الأقمار الصناعية التي جمعتها وحللتها شركة ماكسار تكنولوجيز.

وكتب بترو أندريوشينكو، مستشار عمدة ماريوبول، في منشور يوم الخميس على تليغرام: "نتيجة للبحث الطويل وتحديد أماكن الدفن الجماعي لسكان ماريوبول القتلى، أثبتنا حقيقة ترتيب دفن جماعي لماريوبول. القتلى من سكان ماريوبول في قرية منهوش".

أندريوشينكو - الذي ليس في ماريوبول ولكنه عمل كمركز لتبادل المعلومات من داخل المدينة المحاصرة - نشر الإحداثيات على تليغرام، قائلاً إن القوات الروسية حفرت عدة مقابر جماعية، يبلغ طول كل منها حوالي 30 مترًا (حوالي 100 قدم)، في مانهوش، بلدة تقع على بعد حوالي 12 ميلاً (حوالي 19 كيلومترًا) إلى الغرب من ماريوبول".

وقال: "الشاحنات تحمل جثث الموتى، بل إنها في الحقيقة ترميها على الجسر. وهذا دليل مباشر على جرائم حرب ومحاولات للتستر عليها ".

نشرت شركة ماكسار تحليلاً لصور الأقمار الصناعية، الثلاثاء، يبدو أنه يظهر أدلة على مقابر جديدة في موقع على الحافة الشمالية الغربية للبلدة.

وقالت ماكسار في تحليلها "وفقا لتقارير إعلامية حديثة، فإن الجنود الروس ينقلون جثث القتلى في ماريوبول إلى هذا الموقع. تشير مراجعة صور الأقمار الصناعية الخاصة بنا من منتصف مارس/ آذار إلى منتصف أبريل/ نيسان إلى أن توسيع مجموعة القبور الجديدة بدأ بين 23 و 26 مارس/ آذار 2022 واستمر في التوسع خلال الأسبوعين الماضيين. أربعة أقسام من صفوف طولية (بقياس 85 مترًا تقريبًا لكل قسم) وتحتوي على أكثر من 200 قبر جديد".

كما زعم رئيس بلدية ماريوبول، فاديم بويتشينكو، الخميس، أن القوات الروسية دفنت الجثث في مقابر جماعية في مانهوش، وسط مزاعم المسؤولين الأوكرانيين بأن ما يصل إلى 20 ألف شخص لقوا حتفهم في أسابيع من القصف.

وأضاف أن "أكثر من 20 ألف مدني - نساء وأطفال وشيوخ - قتلوا في شوارع مدينتنا جراء قصف مدفعي وطائرات العدو. وهذا أيضًا [يستند] إلى أدلة رؤساء الخدمات البلدية لدينا، الذين رأوها. وللأسف، رأينا أن جثث القتلى من سكان ماريوبول بدأت تختفي من شوارع مدينتنا".

وقال بويتشينكو: "وهناك حقل بالقرب من المقبرة، وفي هذا الحقل توجد خنادق يبلغ طولها 30 مترًا (حوالي 90 قدمًا)، وهناك يقومون بدفنها وإحضار جثث الموتى بالشاحنات وإلقائها في هذه الخنادق"،

لا يمكن لـ CNN التحقق بشكل مستقل من المزاعم القائلة بأن الروس قد تخلصوا من الجثث في مقابر جماعية في ذلك الموقع، ولا يتوفر عدد كبير من القتلى بعد أسابيع من القصف العنيف لماريوبول. وثق صحفيون في ماريوبول دفن متسرع للمدنيين في المدينة المحاصرة، وظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر جثثا يبدو أنها تُركت للتجميع في المدينة.

وظهرت أدلة على وجود مقابر جماعية خارج ماريوبول عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تحرير" المدينة من قبل القوات الروسية، على الرغم من أنه ألغى أيضًا محاولة لاقتحام مصنع الصلب في آزوفستال، المعقل الأخير للمدافعين الأوكرانيين داخل المدينة، حيث يحتمي به مدنيون أيضًا.

وقال بويتشينكو "لسوء الحظ، ليس من الممكن اليوم إجلاء المدنيين من آزوفستال لأننا نطالب بوقف مستقر لإطلاق النار. في مكان ما نحتاج يومًا ما لنكون قادرين على استيعاب السكان الذين يختبئون هناك منذ 57 يومًا على التوالي، ويتعرضون للقصف".

وقدر بويتشينكو أن حوالي 100 ألف شخص لا يزالون في ماريوبول.