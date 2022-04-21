(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن قوات بلاده لا تملك أسلحة "ثقيلة" كافية لهزيمة الجيش الروسي في مدينة ماريوبول الساحلية، جنوب شرق البلاد.

وأوضح زيلينسكي طريقتين محتملتين لإنهاء المواجهة في المدينة: "الأولي عن طريق أسلحة خطيرة وثقيلة وفي الوقت الحالي ليس لدينا ما يكفي من هذه الأسلحة لتحرير ماريوبول، والمسار الثاني دبلوماسي، وحتى الآن لم توافق روسيا على ذلك ".

وأضاف الرئيس الأوكراني متحدثا إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كييف: "لا نعرف متى يمكننا إلغاء حظر ماريوبول، وأقول هذا بصراحة، أن الجميع في ماريوبول يريدون انتصارنا، يريدون مدينة حرة، ولن يستسلم أي منهم للعدو"، وتابع: "هذا هو شعورهم الداخلي، هذا ما هم عليه".

وقال زيلينسكي إن "بضعة آلاف من المدنيين الأوكرانيين الذين فروا من مدينة ماريوبول المحاصرة عبر ممرات الإجلاء إلى الأراضي المحتلة الروسية غير معروف مصيرهم حاليا"، وأضاف: "لسوء الحظ ذهب بضعة آلاف من المدنيين إلى الأراضي الروسية المحتلة، ولا نعرف مصير هؤلاء".

وذكر أن أوكرانيا "مستعدة لأي شكل من أشكال مبادلة أفراد شعبنا بالقوات الروسية التي تركوها وراءهم، والجثث والجرحى الذين تخلوا عنهم هنا".