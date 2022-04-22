أوباما يثير تفاعلا بتصريحات عن أثر المعلومات المضللة ومغردون يعلقون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وتصريح أدلى به حول لقاح فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقال أوباما في مقطع الفيديو المتداول: "ورغم حقيقة أننا الآن قمنا بشكل أساسي وسريري باختبار اللقاح على مليارات الأشخاص حول العالم، لا يزال واحد من بين 5 أمريكيين لا يزال مستعد لوضع نفسه وعائلته بالخطر عوضا عن تلقي اللقاح، الناس يموتون بسبب المعلومات المضللة".

وقال أوباما في تغريدة على صفحته بتويتر إن "حل مشكلة المعلومات المضللة لن يعالج كل ما يزعج ديمقراطياتنا أو يمزق نسيج عالمنا. لكنها يمكن أن تساعد في إعادة بناء الثقة والتضامن اللازمين لتقوية الديمقراطية".

وأضاف: "الأمر متروك لكل منا لتقرير ما نقدره، واستخدام الأدوات التي تم تزويدنا بها لتعزيز هذه القيم. أعتقد أنه يجب علينا استخدام كل أداة في حوزتنا لتأمين أعظم هدية لنا - حكومة من الشعب ومن قبل ومن أجل الأجيال القادمة".

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