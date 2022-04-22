أوباما يثير تفاعلا بتصريحات عن أثر المعلومات المضللة ومغردون يعلقون

أوباما: لا تحصل على ما تشاء دائمًا في الديمقراطية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، وتصريح أدلى به حول لقاح فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" الأمر الذي أثار تفاعلا.

⭕️هذا خروجه المتكرر نهائيا لا يبشر بخير وسنعود للدوامة من جديد يبدو انهم قررروا ازاحة بايدن بدون شك وسيكون نائبا لهاريس التي لا تعرف ابسط ابجديات السياسية وسيحل محلها أوباما وينوب عنها في إدارة البلاد بدلا من الكواليس التي بقي فيها لمدة عام منذ تنصيبهما https://t.co/suIavsNxEx

وقال أوباما في مقطع الفيديو المتداول: "ورغم حقيقة أننا الآن قمنا بشكل أساسي وسريري باختبار اللقاح على مليارات الأشخاص حول العالم، لا يزال واحد من بين 5 أمريكيين لا يزال مستعد لوضع نفسه وعائلته بالخطر عوضا عن تلقي اللقاح، الناس يموتون بسبب المعلومات المضللة".

ابتعد عن كل ما يثني عليه #اوباما تسلم بأمر الله. https://t.co/wjB3VaUN1G

وقال أوباما في تغريدة على صفحته بتويتر إن "حل مشكلة المعلومات المضللة لن يعالج كل ما يزعج ديمقراطياتنا أو يمزق نسيج عالمنا. لكنها يمكن أن تساعد في إعادة بناء الثقة والتضامن اللازمين لتقوية الديمقراطية".

Solving the disinformation problem won’t cure all that ails our democracies or tears at the fabric of our world. But it can help rebuild the trust and solidarity needed to make democracy stronger.

وأضاف: "الأمر متروك لكل منا لتقرير ما نقدره، واستخدام الأدوات التي تم تزويدنا بها لتعزيز هذه القيم. أعتقد أنه يجب علينا استخدام كل أداة في حوزتنا لتأمين أعظم هدية لنا - حكومة من الشعب ومن قبل ومن أجل الأجيال القادمة".