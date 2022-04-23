روسيا تستولي على عشرات القرى الأوكرانية

تعرف إلى الطبيب سوري الأصل الذي يخاطر بحياته لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا

(CNN)- استولت روسيا على عشرات القرى الصغيرة في هجومها على منطقة دونباس بأوكرانيا، فيما وصف المسؤولون الأوكرانيون القتال المستمر في دونيتسك ولوغانسك بـ"العنيف".

وكانت روسيا أعادت، في الأسابيع الماضية، تركيز جهودها العسكرية من الشمال والوسط إلى الشرق بعد فشلها في الالتفاف على العاصمة كييف.

وكشفت موسكو، يوم الجمعة، لأول مرة أن هدفها هو السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا وكذلك منطقة دونباس.

وقال الجنرال رستم مينيكايف، القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية، إن القوات الروسية تقاتل لإنشاء ممر بري عبر الأراضي الأوكرانية يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في عام 2014، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف مينيكايف: "منذ بداية المرحلة الثانية من العملية الخاصة، التي بدأت حرفياً قبل يومين، تتمثل إحدى مهام الجيش الروسي في بسط سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، وسيوفر هذا ممراً برياً لشبه جزيرة القرم".

وقالت أولينا سيمونينكو وهي مساعدة لكبير موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات متلفزة في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه خلال فترة الـ24 ساعة الماضية، أصبحت 42 قرية تحت السيطرة الروسية في منطقة دونيتسك.

لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت، يوم السبت، إن القوات الروسية لم تحقق مكاسب كبيرة في الساعات الـ24 الماضية في مواجهة الهجمات المضادة الأوكرانية.

وأضافت الوزارة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الدفاع الجوي والبحري الأوكراني تمكن أيضًا من وقف تقدم القوات الجوية والبحرية الروسية.

وتمتلك القوات الروسية في الوقت الحاضر سيطرة جزئية فقط على جنوب أوكرانيا، مع استمرار سيطرة الحكومة الأوكرانية على المدن الرئيسية في ميكولايف وأوديسا وبعض القوات الأوكرانية التي تصمد في مصنع للصلب في ميناء ماريوبول المحاصر.

وقالت الوزارة البريطانية: "على الرغم من احتلالهم المعلن لماريوبول، إلا أن القتال العنيف لا يزال مستمراً مما أحبط المحاولات الروسية للاستيلاء على المدينة، وبالتالي إبطاء التقدم المنشود في دونباس".