رئيس وزراء أوكرانيا: الوضع في ماريوبول "أسوأ كارثة في القرن"

(CNN)-- وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الوضع في مدينة ماريوبول بأنه "أكبر كارثة إنسانية" منذ الغزو الروسي، وربما "أسوأ كارثة في القرن"، حيث تواجه المدينة الساحلية الجنوبية الشرقية قصفا مستمرا من القوات الروسية.

وقال شميهال في مؤتمر صحفي في واشنطن، يوم الجمعة، إن آلاف الأشخاص قتلوا في ماريوبول، مضيفًا: "سنرى الفظائع الرهيبة عندما يتم تحريرها من الروس"، وتابع أن القوات الروسية "تدمر كل شيء تماما"، بما في ذلك الملاجئ التي يقيم فيها مدنيون.

ولا يزال ما يقدر بنحو 100 ألف شخص محاصرين في ماريوبول منذ أن حاصرتها القوات الروسية في 1 مارس/ آذار، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

ويزعم المسؤولون الأوكرانيون أن أكثر من 20 ألف شخص في المدينة قتلوا خلال الهجوم.

ولا يمكن لـشبكة CNN تحديد هذه الأرقام بشكل مستقل، حيث لا يتوفر عدد مؤكد للقتلى بعد أسابيع من القصف العنيف.

وقال شميهال إن مدنيين بينهم نساء وأطفال يختبئون في مصنع آزوفستال للصلب، آخر معقل للمقاومين الأوكرانيين داخل المدينة.

وأضاف أن الجيش الروسي لا يزال يحاصر المنطقة، وأن أوكرانيا تتحدث مع شركاء للتفاوض بشأن ممر إجلاء، كما دعا السفراء من جميع الدول ، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى العودة إلى سفاراتهم في كييف.