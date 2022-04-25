تعرف إلى الطبيب سوري الأصل الذي يخاطر بحياته لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، بالرئيس الأوكراني فلودومير زلينسكي في أوكرانيا الإثنين.

وقال بلينكن إن اللقاء الثلاثي دام 3 ساعات في العاصمة الأوكرانية كييف: "لقد كان هذا الموضوع الرئيسي خلال الزيارة، أردنا التركيز على العمل الذي يجب القيام به في الخطة التي لدينا، وأردنا أن نلقي نظرة على حجم التقدم الذي نحرزه على خطوط عدة من هذه الجهود".

وعند سؤاله من جانب الصحفيين حول ما رأياه في الطريق إلى كييف، قال بلينكن إنه وأوستن استقلا قطارا من جنوب غرب بولندا إلى كييف.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لذا لم نتمكن من رؤية سوى ما كان واضحا من نافذة القطار، وفي كييف، توجهنا مباشرة نحو القصر الرئاسي"، على حد تعبيره.

وأردف بلينكن قائلا إن الفرصة لم تكن سانحة للتحدث مع المواطنين الأوكران في العاصمة، لكنه قال: "بالتأكيد رأينا أناسا في طرقات كييف، وهذا دليل على أنهم ربحوا معركتها"، حسب قوله.

من جانبه، رأى وزير الدفاع الأمريكي أن أوكرانيا بإمكانها كسب المعركة العسكرية ضد روسيا في حال استهدمت الأسلحة والمعدات العسكرية بالشكل المناسب.