ماكرون يقبل يد مطربة مصرية بعد فوزه بانتخابات فرنسا.. كيف جاءت التعليقات؟

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ماكرون يقبل يد مطربة مصرية بعد فوزه بانتخابات فرنسا.. كيف جاءت التعليقات؟
Credit: THOMAS COEX / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يد المطربة الأوبرالية المصرية، فرح الديباني، الأحد، بعد أن غنت نشيد فرنسا في الاحتفال الذي تبع فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وغنت الديباني النشيد الفرنسي وسط حشد من أنصار الرئيس المنتخب وبحضوره وزوجته سيدة فرنسا الأولى، وما أن أنهت غناءها حتى اتقرب منها ماكرون وصافحها وقبل يدها.

أثار هذا المقطع تفاعلا واسعا وأصداء كبيرة حول العالم، إذ أعرب العديد من المغردين عن إعجابهم بصوت المغنية المصرية وبتصرف الرئيس الفرنسي.

وكانت قد حصت الديباني على جائزة أوبرا باريس وكرمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن ماكرون كان قد تفوق بالسباق الرئاسي على منافسته، مارين لوبان، ممثلة اليمين المتطرف في فرنسا الأحد.

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