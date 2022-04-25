دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يد المطربة الأوبرالية المصرية، فرح الديباني، الأحد، بعد أن غنت نشيد فرنسا في الاحتفال الذي تبع فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وغنت الديباني النشيد الفرنسي وسط حشد من أنصار الرئيس المنتخب وبحضوره وزوجته سيدة فرنسا الأولى، وما أن أنهت غناءها حتى اتقرب منها ماكرون وصافحها وقبل يدها.

أثار هذا المقطع تفاعلا واسعا وأصداء كبيرة حول العالم، إذ أعرب العديد من المغردين عن إعجابهم بصوت المغنية المصرية وبتصرف الرئيس الفرنسي.

وكانت قد حصت الديباني على جائزة أوبرا باريس وكرمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن ماكرون كان قد تفوق بالسباق الرئاسي على منافسته، مارين لوبان، ممثلة اليمين المتطرف في فرنسا الأحد.

السوبرانو المصرية العالمية #فرح_الديباني من حفل انتخاب #ماكرون لولاية ثانية فى #فرنسا تشدو بالنشيد الوطني الفرنسي، والرئيس الفرنسي يقدم لها التحية ويقبل يدها❤️ #مصر #فن #حضارة #ثقافة #موسيقى #المرأة_المصرية #انتخابات_فرنسا #انتخابات_الرئاسية_الفرنسية https://t.co/BbsmrmmIO1

عندما تنحني الإمبراطورية الفرنسيه إلي المرأه المصرية سيدة الزمان والمكان وتقبل يدها. #ماكرون ينحنى ليقبل يد المصريه #فرح_الديباني بعد أن خطفت الأنظار بغنائها النشيد الوطني الفرنسي. #فرح_الديباني هى أول مصرية وعربيه تقف على أوبرا باريس 🇪🇬🇫🇷 https://t.co/LTx6DUlwac