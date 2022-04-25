ماكرون يعد بأن يكون رئيسا لكل الفرنسيين

(CNN)-- وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بأنه سيكون "رئيسا للجميع"، وأن فترة ولايته الجديدة "لن تكون مجرد استمرار للسنوات الخمس الماضية".

وأضاف ماكرون لمؤيديه الذين تجمعوا أمام برج إيفل: "أعلم أن العديد من مواطنينا صوتوا لي اليوم ليس للأفكار التي أحملها ولكن لعرقلة أفكار اليمين المتطرف".

وتابع: "إنني مدين لشعورهم بالواجب وتعلقهم بالجمهورية واحترامهم للخلافات التي تم التعبير عنها الأسبوع الماضي".

وذكر ماكرون وكانت زوجته بريجيت بجانبه: "سيكون لكل منا مسؤولية، وسيتعين على كل واحد منا الالتزام بها، لأن هذا ما يجعل الشعب الفرنسي بهذه القوة الفريدة التي أحبها بعمق وبقوة، وأنا فخور جدًا بخدمته مرة أخرى".

وبحسب النتائج الأولية، فاز ماكرون بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، بعد خوض تحد تاريخي أمام المرشحة اليمينية مارين لوبان خلال جولة الإعادة.

ومن المتوقع أن يحصل ماكرون على 58.2٪ من الأصوات الناخبين مقابل 41.8٪ لصالح لوبان.

وسيصبح ماكرون رابع رئيس فرنسي يُعاد انتخابه منذ اعتماد الدستور الحالي في عام 1959، وسيكون أول من يفوز بإعادة انتخابه منذ 20 عامًا.

ومن جانبها، قالت مارين لوبان إنها حققت "انتصارا" في الانتخابات بعد ما حصدته من أصوات، وأشارت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال شهرين، وحثت أنصارها على الاستمرار في دعم حزبها، وقالت: "لن أتخلى عن الفرنسيين".