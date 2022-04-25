أردوغان: على بايدن أن يتعلم التاريخ جيدًا.. وتصريحاته مبنية على أكاذيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن عن "الإبادة الجماعية" للأرمن على يد العثمانيين عام 1915، في بيان الأحد بمناسبة تلك الذكرى.

وكان بايدن أول رئيس أمريكي يصف ما حدث بـ"الإبادة الجماعية" وذلك في أبريل/ نيسان عام 2021، بعد حوالي 3 شهور من وصوله للبيت الأبيض، الأمر الذي أثار انتقادات تركية رسمية حادة آنذاك.

وقال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي، عن تصريحات بايدن: "لا نرى أنها تستحق حتى التوقف عندها لأنها مبنية على أكاذيب ومعلومات خاطئة بشكل كامل"، على حد تعبيره.

وأضاف أردوغان: "على السيد بايدن أن يتعلم التاريخ جيدا فلا يمكننا أن نغفر له محاولته تحدي تركيا دون أن يعلم هذه الأمور"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وتابع الرئيس التركي بالقول إن التعبيرات المستخدمة من قبل حكومات وبرلمانات بعض الدول بخصوص الأرمن "بحكم العدم" بالنسبة لتركيا، على حد تعبيره.