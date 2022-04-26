باريس، فرنسا (CNN)-- أصبح إيمانويل ماكرون أول رئيس يفوز للمرة الثانية على التوالي برئاسة لفرنسا منذ عام 2002، عقب انتصاره على منافسته اليمينية مارين لوبان بهامش مريح نسبيًا بلغ 58.5٪ مقابل 41.5٪.

فوز ماكرون يجعل أبرز حلفاء فرنسا، وعلى الأخص في بروكسل، موطن الاتحاد الأوروبي، يتنفسون الصعداء. في حين كان ماكرون دائمًا هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بهذا السباق، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا بالنسبة للكثيرين سلط الضوء على الحاجة إلى الوحدة الغربية في مواجهة عدوان من طرف متحارب يسعى إلى تقويضها. بين حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي، هذه الوحدة ستبقى بطريقة أو أخرى خلال الأزمة، لكن المسؤولين كانوا يخشون من أن فوز لوبان قد يهز العلاقات عبر الأطلسي.

فرنسا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع. لها مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي قوة نووية. ومع ذلك، على الرغم من ترسيخها العميق في ركائز النظام الغربي هذه، فإن فرنسا تفضل أيضًا تاريخيًا سياسة خارجية مستقلة، مما يعني أنها يمكن أن تعمل كوسيط بين النظام الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة ودول مثل إيران والصين وروسيا.

كانت علاقات لوبان السابقة مع روسيا، والنظرة غير المتحمسة لحلف الناتو والنظرة العدائية للاتحاد الأوروبي، تعني أن فوزها كان سيثير قلقا في جميع أنحاء العالم.

لكن بعيدًا عن فوز ماكرون في عام 2017، حيث هزم لوبان بشكل مريح بنسبة 66٪ من الأصوات، أصبح هذا الهامش الآن أصغر بكثير.

على الرغم من أن هزيمة اليمين المتطرف للمرة الثانية هي انتصار كبير لماكرون، فإن حلفاء فرنسا سيكونون متيقظين جدًا لحقيقة أن ما يقرب من 42٪ من الناخبين الفرنسيين يدعمون شخصًا يقف ضد الكثير مما يؤيدونه.

بالنسبة للناتو، كان الغزو الروسي لأوكرانيا أول اختبار حقيقي لوحدة الحلف منذ سنوات. في حين أثارت بعض القرارات التي اتخذها ماكرون الدهشة خلال الأزمة، كان الناتو إلى حد كبير على الصفحة نفسها.

استنادًا إلى علاقة لوبان السابقة ببوتين وازدرائها لحلف شمال الأطلسي، اعتقد القليلون أن هذا لن يخلق مشكلة ليس فقط في الناتو، ولكن أيضًا في مجلس الأمن الدولي.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن بوتين ربما لم يحصل على مرشحه المفضل في الإليزيه، إلا أن لوبان ستظل شخصية مؤثرة في فرنسا تتمتع بقدر كبير من الدعم.

عندما يتعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي، لم يخجل ماكرون من رغبته في أن تصبح أوروبا أقوى وأكثر اتحادًا فيما يتعلق بالأمن والسياسة الخارجية. تثير رؤيته للوحدة الأوروبية في بعض الأحيان غضب العديد من نظرائه، الذين يعتقدون أنه يحاول فرض رؤية فرنسية لأوروبا، على الرغم من أن التزامه بالمشروع لا يمكن التشكيك فيه.

من ناحية أخرى، تعتبر لوبان أكثر خطورة من أي شخص يريد أن تترك فرنسا الاتحاد الأوروبي: ستكون قادرة على قيادة مجموعة المشككين في أوروبا الذين يريدون السيطرة على الكتلة من الداخل.

هناك عدد كبير من هؤلاء الأشخاص ممثلين بالفعل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. في البرلمان، يتم تمثيل الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدد من البلدان. تزداد الأمور فوضوية عندما يتعلق الأمر بالقيادة الوطنية لأوروبا.

هناك دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأبرزها المجر وبولندا، يقودها أشخاص تعتبر رؤيتهم للاتحاد الأوروبي قريبة جدًا من وجهة نظر لوبان. تم التأكيد على هذا العام الماضي عندما انضمت إلى العديد من قادة اليمين الآخرين، بما في ذلك القادة الوطنيون، في رسالة مفتوحة تعارض العديد من الأفكار التقدمية التي تم اقتراحها على مدى العقود الماضية من قبل بروكسل.

لذلك، بينما سارع العديد من قادة أوروبا إلى تهنئة ماكرون، فإنهم سيدركون تمامًا أن هذه المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي والغرب لا تزال حية في فرنسا.

بالنسبة للغرب التقليدي، تعتبر فترة ولاية ماكرون الثانية لحظة ارتياح كبير، ولكنها أيضًا لحظة تحذير. إذا استمر اليمين المتطرف في تحقيق مكاسب، فقد تكون هناك نتيجة مختلفة تمامًا بعد 5 سنوات من الآن.