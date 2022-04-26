2 تريليون دولار في 2021.. تسجيل أعلى رقم قياسي للإنفاق العسكري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير حول تجارة الأسلحة في العالم أن الإنفاق العسكري العالمي تجاوز تريليوني دولار أمريكي لأول مرة، ليصل إلى 2113 مليار دولار في عام 2021.

وذكر التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن الإنفاق العالمي في عام 2021 حقق زيادة بنسبة %0.7 مما كان عليه في عام 2020 وارتفاعًا بنسبة %12 مقارنة مع عام 2012.

وفي منطقة الشرق الوسط، بلغ الإنفاق العسكري ما يقدر بنحو 186 مليار دولار في 2021، الذي يعد انخفاضًا بنسبة %3.3 عن عام 2020، لكنه يمثل ارتفعًا بنسبة %5.6 عن عام 2012.

وجاءت 7 دول عربية من بين الدول العشر ذات العبء العسكري الأعلى في المنطقة العربية، حيث شملت القائمة سلطنة عمان، التي كرست %7.3 من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري (الأعلى في العالم)، والكويت (6.7٪)، والسعودية (6.6٪)، والجزائر (%5.6) والأردن (5.0 ٪) وقطر (4.8٪) والمغرب (4.2%).

ويقدر الإنفاق العسكري السعودي بنحو 55.6 مليار دولار في عام 2021، وهو انخفاض بنسبة %17 مقارنة بعام 2020.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حجم حصة الانفاق العسكري للدول العربية في عام 2021.