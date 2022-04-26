مدينة بمحطة نووية ضخمة.. صاروخان يستهدفان زابوريجيا في أوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت الإدارة العسكرية في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا أن صاروخين استهدفا المدينة الثلاثاء، في حين انفجر صاروخ ثالث في الجو.

وأشارت الإدارة إلى أن الصروخين اللذين سقطا على المدينة ضربا مؤسسة مدنية ما أدى إلى وقوع أضرار بالبنية التحتية وتدمير المؤسسة.

وأعلنت الإدارة أن الهجوم الصاروخي أسفر عن سقوط قتيل وإصابة آخر، وكانت قد أشارت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، إنيرهاتوم، إلى أن صاروخين حلقا فوق المحطة النووية القريبة من مدينة زابوريجيا.

وقال مدير الشركة، بيترو كوتين: "لقد حلق الصاروخان على ارتفاع منخفض مباشرة فوق موقع المحطة النووية، حيث توجد 8 منشآت نووية تحتوي على كميات كبيرة من المواد النووية ما يُنذر بخطر كبير، بعد كل ذلك، يمكن للصواريخ أن تضرب منشأة نووية أو أكثر، ما يهدد بوقوع كارثة نووية وإشعاعية حول العالم"، حسب قوله.

يذكر أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا منذ 4 مارس/أذار.