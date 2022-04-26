روسيا تهدد اليابان بـ"إجراءات انتقامية" بسبب مناورات بحرية مع أمريكا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وجهت روسيا، الثلاثاء، تحذيرا إلى اليابان من أنها ستضطر إلى "اتخاذ إجراءات انتقامية" إذا تم توسيع المناورات البحرية الأمريكية اليابانية على الحدود الشرقية لروسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف: "نحن نرى أن مثل هذه الإجراءات من قبل الجانب الياباني تشكل تهديدًا لأمن بلدنا. نحذر طوكيو بشكل مباشر من ذلك من خلال القنوات الدبلوماسية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "ريا-نوفوستي".

وأضاف: "يجب أن يكونوا مستعدين لحقيقة أنه إذا توسعت هذه الممارسات، فإن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية لصالح تعزيز قدراته الدفاعية".

وتابع مورغولوف بالقول إن المناورات البحرية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان تصعد التوترات في المنطقة لأنها "ذات طبيعة هجومية محتملة".

لم ترد الولايات المتحدة واليابان بعد على تصريحات مورغولوف.

وبحسب البحرية الأمريكية، تجري الولايات المتحدة واليابان بشكل روتيني مناورات بحرية مشتركة في المحيطين الهندي والهادئ "للحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" و"لتعزيز الالتزام الإقليمي بالمعايير الدولية"، وفقًا للبحرية الأمريكية.