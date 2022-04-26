رئيس الأركان الأمريكي يرد على تصريحات لافروف عن خطر نشوب حرب نووية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتبر رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي، في مقابلة مع CNN، الثلاثاء، أن تهديد أي مسؤول كبير في دولة نووية بالسلاح النووي أمر "غير مسؤول تماما"، وذلك ردا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال ميلي إنه "في أي وقت يبدأ فيه مسؤول كبير في دولة بالتلويح بالسيف النووي، فسيأخذ الجميع الأمر على محمل الجد". وأضاف أن الجيش الأمريكي يراقب التهديد النووي من روسيا جنبًا إلى جنب مع "الأصدقاء والحلفاء".

وكان لافروف قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الروسي، الاثنين، بأن خطر نشوب حرب نووية "حقيقي ولا يمكن الاستهانة به"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الموقف المبدئي" لروسيا هو "عدم جواز نشوب حرب نووية".

كما صرح رئيس الأركان الأمريكي، في مقابلته مع CNN أن "نظام الأمن العالمي" الذي تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية معرض للخطر إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال: "إذا تُرك هذا قائما، وإذا لم يكن هناك رد على هذا العدوان، وإذا أفلتت روسيا من هذا الأمر دون تكلفة، فسيذهب أيضًا ما يسمى بالنظام الدولي، وإذا حدث ذلك، فإننا ندخل في عصر من عدم الاستقرار بشكل خطير".