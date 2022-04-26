إصابة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بفيروس كورونا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، عن إصابة كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيت الأبيض، في بيان: "اليوم، جاءت نتيجة اختبارات نائب الرئيس هاريس إيجابية بكوفيد-19". وأضاف: "لم تظهر عليها أي أعراض، وسوف تعزل وتستمر في العمل من منزل نائب الرئيس".

وأوضح بيان البيت الأبيض أن هاريس لم تكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن أو السيدة الأولى بسبب جداول سفرهما الأخيرة.

وذكر البيان أن هاريس "ستتبع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ونصائح أطبائها". وأشار البينا إلى أن نائب الرئيس ستعود إلى البيت الأبيض عندما تكون نتيجة اختبارها سلبية.