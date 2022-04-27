في ظل الأزمة الأوكرانية.. تبادل معتقلين بين أمريكا وروسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخارجية الروسية الإفراج عن المواطن الأمريكي تريفور ريد، مقابل إطلاق واشنطن سراح الروسي المعتقل لديها، قنسطنطين ياروشينكو، الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عبر قناتها الرسمية على تيليغرام: "كنتيجة لعملية تفاوض طويلة، سيُفرج في 27 إبريل/نيسان 2022 عن المواطن الأمريكي تريفور رودي ريد، الصادر بحقه حكم محكمة في الاتحاد الروسي".

وأضافت زاخاروفا قائلة إن "عملية تبادل ستجري مع المواطن الروسي قسطنطين ياروشينكو، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما من جانب محكمة أمريكية عام 2010"، حسب قولها.

من جانبها، نشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) الخبر أيضا عبر موقعها الرسمي.