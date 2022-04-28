واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صرح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار يهدف إلى دعم أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة مع دخول الحرب الروسي مرحلة جديدة.

وقال المسؤول إن طلب 33 مليار دولار يشمل 20.4 مليار دولار مطلوبة للمساعدة العسكرية والأمنية، بما في ذلك 5 مليارات دولار من سلطات السحب الإضافية، و6 مليارات دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، و4 مليارات دولار لبرنامج التمويل العسكري الخارجي بوزارة الخارجية.

وأضاف المسؤول أن جزءا من الـ 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية يمكن أن يستخدم لسد مساهمات الذخائر والمعدات من دول أخرى، مما يسمح لتلك الدول "بأن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل كامل".

وتابع المسؤول بالقول إن الطلب يشمل أيضًا 8.5 مليار دولار كمساعدة اقتصادية "لمساعدة حكومة أوكرانيا على الاستجابة للأزمة الفورية ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني".