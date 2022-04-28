الكرملين: لم نبتز بولندا وبلغاريا بوقف إمدادات الغاز

(CNN)-- رفض الكرملين الاتهامات بـ"الابتزاز" بعدما أوقفت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بعد أن رفضتا دفع ثمن الغاز بالروبل.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "هذا ليس ابتزاز".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اتهمت روسيا باستخدام الغاز "لابتزاز" التكتل، بعد أن قالت شركة غازبروم إنها أوقفت الإمدادات عن البلدين يوم الأربعاء.

وقال بيسكوف: "الشروط التي جاءت في مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين، أي طريقة الدفع الجديدة، نتيجة لخطوات غير ودية غير مسبوقة في الاقتصاد والقطاع المالي اتخذتها ضدنا دول غير صديقة".

وأضاف أن روسيا "اضطرت إلى التحول إلى الدفع بالروبل مقابل إمدادات الغاز إلى أوروبا بسبب القيود الجديدة"، وتابع: "لقد تم تجميد كمية كبيرة من احتياطياتنا أو سرقتها بكل بساطة كل هذا يتطلب الانتقال إلى نظام دفع جديد"، وذكر أن جميع الشروط الجديدة "تم لفت انتباه المشترين إليها مسبقا".