كييف، أوكرانيا (CNN)-- زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، مدينة بوتشا الأوكرانية التي دمرتها الحرب، وبرز اسمها بتقارير عن ارتكاب جرائم حرب على يد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقام غوتيريش بجولة في مناطق سكنية في ضاحية كييف وبلدة بورودينكا القريبة، والتي تركت إلى حد كبير في حالة خراب عندما انسحبت القوات الروسية.

وقال غوتيريش للصحفيين إن "هذا السيناريو المروع يوضح شيئًا صحيحًا دائمًا للأسف، وهو أن المدنيين يدفعون دائمًا الثمن الباهظ. كان المدنيون الأبرياء يعيشون في هذه المباني، ويدفعون الثمن الأكبر لحرب لم يساهموا فيها على الإطلاق". وأضاف: "لا توجد طريقة يمكن بها قبول حرب في القرن الحادي والعشرين".

وطلبت السلطات الأوكرانية من الأمم المتحدة في السابق ضمان مرور آمن للمدنيين في ماريوبول. وانتقد بعض المسؤولين في كييف برنامج رحلة غوتيريش بعد أن التقى الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يلتقي غوتيريش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.